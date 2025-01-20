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Палестинский Минздрав подсчитал число погибших за время войны в Газе

По данным палестинского Минздрава, более половины погибших в результате вооруженного противостояния ХАМАС и Израиля, составили женщины и дети.
Ян Брацкий 2025-01-20 00:40:35
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Минздрав Палестины подвел итог 471 дня войны между палестинским движением ХАМАС и Израилем. За все время боев были убиты 46 913 и ранены 110 750 жителей Газы.

Напомним, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 года, когда бойцы движения ХАМАС выпустили по Израилю тысячи ракет. Одновременно с этим, спецназ палестинской группировки проник в несколько приграничных израильских населенных пунктов, где захватил десятки заложников.

Израиль объявил военное положение и начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После нескольких дней непрекращающихся артиллерийских и авиаударов в анклав вошли наземные войска ЦАХАЛ.

Спустя более года кровопролитных боев и обоюдных потерь стороны заключили договор о прекращении огня. Соглашение вступило в силу накануне и будет действовать 42 дня.

Израиль и ХАМАС договорились, в том числе и относительно возвращения заложников. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.

#Израиль #сектор Газа #палестина #минздрав #ЦАХАЛ #перемирие #ХАМАС
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