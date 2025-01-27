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Стало известно, как Лукашенко будет праздновать победу на выборах

Пресс-секретарь президента Белоруссии рассказала, что график у Лукашенко сугубо рабочий.
Игнат Далакян 2025-01-27 17:50:09
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет отменять рабочие дела ради празднования победы на выборах. Об этом в беседе с Life.ru сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«График у президента сугубо рабочий - мероприятия, телефонные звонки», - ответила Эйсмонт на вопрос, ждет ли белорусского лидера какой-то особенный праздник по случаю переизбрания.

Согласно подсчетам ЦИК Белоруссии, победу на выборах президента в стране одержал Александр Лукашенко. На протяжении более 30 лет он бессменно руководит республикой. Нынешний срок для него станет седьмым.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Российский лидер назвал его победу на выборах президента Белоруссии убедительной.

#в стране и мире #Победа #белоруссия #Александр Лукашенко #Президент #празднование
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