Стало известно, как Лукашенко будет праздновать победу на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет отменять рабочие дела ради празднования победы на выборах. Об этом в беседе с Life.ru сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«График у президента сугубо рабочий - мероприятия, телефонные звонки», - ответила Эйсмонт на вопрос, ждет ли белорусского лидера какой-то особенный праздник по случаю переизбрания.

Согласно подсчетам ЦИК Белоруссии, победу на выборах президента в стране одержал Александр Лукашенко. На протяжении более 30 лет он бессменно руководит республикой. Нынешний срок для него станет седьмым.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Российский лидер назвал его победу на выборах президента Белоруссии убедительной.