Юрист назвал способ остановить присвоение имуществ «по схеме Долиной»

Чтобы предотвратить новые случаи обмана с аннулированием сделок на вторичном рынке, необходимо предусмотреть элементы защиты прав покупателя. Так считает юрист Дмитрий Кваша.

«При таких обстоятельствах, когда покупатель, по сути, остается без всего, необходимо предусмотреть гарантии в первую очередь для него. Если у нас законом предусмотрено, что действуя под влиянием мошенников, продавец совершил сделку, которая должна быть отменена, ему должны вернуть квартиру, то предусмотрите системы, какие-то элементы компенсации покупателю, который, возвращая квартиру, получает себе лишь право требования денежных средств с такого продавца», - поделился со «Звездой» специалист.

Он отметил, что необходима некая система страховки, в случае если происходит такая сделка. Однако, юрист добавил, что не все компании, которые их проводят, берутся страховать, поскольку понимают, что вопрос компенсации ляжет на них же.

Напомним, мошеннические схемы начали появляться после инцидента с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной. В 2024 году мошенники, представившись сотрудниками ФСБ России, вынудили певицу продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей и отдать деньги им. Вскоре певица потребовала аннулировать сделку, заявив, что стала жертвой аферистов.

Покупательницей оказалась молодая женщина Полина Лурье, которая отказалась возвращать жилье. На сторону артистки встал Хамовнический суд и отменил право собственности Лурье, вернув недвижимость Долиной.

Покупательница квартиры народной артистки после обратилась в Верховный суд. Лурье потребовала отменить решения всех предыдущих инстанций, которые признали сделку недействительной и вернули квартиру певице.

Затем Лариса Долина 5 декабря выступила с заявлением по телевидению и полностью раскрыла схему мошенников в истории с ее квартирой. Певица также пообещала Лурье полностью вернуть деньги за приобретенную недвижимость.