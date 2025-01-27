Т-72 принял на себя огонь ВСУ, обеспечив прорыв в Великую Новоселку

Экипаж российского танка Т-72 принял огонь на себя, позволив нашим штурмовикам пройти в Великую Новоселку в Донецкой Народной Республике. О боевой работе танкистов рассказал наш корреспондент Олег Калинобродский.

Решительные действия экипажа танка позволили основной колонне техники пройти вглубь и закрепиться в Великой Новоселке. Сами танкисты не пострадали. Покинули машину и заметили раненого бойца.

«Со стороны населенного пункта подполз раненый. Решили вернуться за ним, вытащить. Был очень сильно обгоревший, сломана нога. На себе вытащили под огнем. В это время нас еще дроны выслеживали. Прятались. Где-то четыре километра мы его на себе тащили. Поступили как совесть на тот момент нам подсказывала. Своих не бросаем. Не оставляем никого», - рассказал командир танка Т-72 с позывным Уран.

Бойцу оказали первую помощь и передали медикам. А танкисты по возвращении начали сразу готовить Т-72 к следующей задаче.

«Не раз уже переделывали все заново, все на место. Как получается, уже исправляем потом, после боя. Смотрим, какие повреждения. Бывало, и на ремонт уходил, не без этого. Восстанавливают наши», - поделился механик-водитель танка Т-72 с позывыным Митяй.

Великая Новоселка для боевиков ВСУ имела стратегическое значение. Это последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны ВСУ - важный логистический узел. Подготовленный и оборудованный фортификациями, защищенный с трех сторон водными преградами.

Этот населенный пункт - часть Времевского выступа, ключевой возвышенности, откуда полтора года назад киевский режим начинал так называемое контрнаступление, которое обернулось колоссальными потерями для украинских формирований. Наши войска подбирались к нему около двух месяцев, обходили по флангам, а штурм занял шесть дней.

Наши бойцы зачищали от противника квартал за кварталом. Также боевиков из укрытий выбивали тяжелыми огнеметными системами. И теперь над Великой Новоселкой развевается российский флаг. А Времевский выступ сегодня под полным контролем наших войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.