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Экс-министр Хейм: США нужно согласие Британии на покупку Гренландии

По мнению экс-министра по делам Гренландии Тома Хейма, официальный Лондон не будет предъявлять свои права на Гренландию в споре с США.
Ян Брацкий 2025-01-26 06:01:15
© Фото: Luo Yizhou, XinHua, Global Look Press

Власти США смогут купить Гренландию только в случае отказа Великобритании присоединить остров к себе. Об этом журналистам напомнил датский экс-министр по делам Гренландии Том Хейм.

«Если бы президент США попытался купить Гренландию, то ему понадобилось бы сперва спросить Лондон. Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой», - заявил Хейм в интервью еженедельнику The Sunday Times.

Речь о договоре о Датской Вест-Индии, который был подписан годом ранее между Вашингтоном и Копенгагеном. По нему США выкупили у Дании колонии в Карибском море в обмен на датский суверенитет над Гренландией. Таким образом, США юридически его признали, отметил Хейм.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен потребовал продать ему остров, но получил отказ.

Трамп ранее неоднократно высказывал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. Он также угрожал Дании высокими пошлинами, если она не откажется от острова.

#в стране и мире #сша #Трамп #Белый дом #Великобритания #Гренландия #Дания
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