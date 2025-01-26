Белоусов поздравил бойцов с освобождением Великой Новоселки в ДНР

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух бригад ВС РФ с освобождением населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Министр обороны направил поздравление 5-й гвардейской отдельной танковой бригаде 36-й армии и 40-й гвардейской бригаде морской пехоты, входящих в состав группировки войск «Восток».

Минобороны России 26 января сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР. Населенный пункт был взят в результате активных наступательных действий указанных соединений.

Накануне военное ведомство распространило кадры ударов тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в этом поселке.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.