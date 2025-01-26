ВСУ атаковали Энергодар беспилотником второй раз за неделю

Украинский дрон сбили в центре города-спутника Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил врио главы города Максим Пухов.

Беспилотник взорвался в воздухе. Разрушений и пострадавших нет. Это уже вторая атака на Энергодар на текущей неделе, добавил Пухов. Первая была 22 января. По его словам, оба удара были направлены на центр города, чтобы нарушить его работу и вызвать панику.

Врио главы города призвал энергодарцев быть внимательными и осторожными, следить за небом и избегать открытых пространств.

ВСУ предприняли крупную атаку на Запорожскую атомную электростанцию в начале января. Тогда националисты использовали восемь беспилотников самолетного типа.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что инспекторы агентства каждый день слышат взрывы в непосредственной близости от ЗАЭС.