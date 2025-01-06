ВСУ применили восемь БПЛА при попытке атаковать Запорожскую АЭС

Боевики киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС в Энергодаре. Инцидент произошел пятого января, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что для этих целей националисты использовали восемь беспилотников самолетного типа.
«Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены», - отметили в МО РФ.
Обломки одного из дронов рухнули на крышу учебно-тренировочного центра ЗАЭС. После этого беспилотник взорвался и загорелся.
В результате очередной провокации никто не пострадал, радиационная обстановка находится в норме. Персонал станции продолжает свою работу.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»