Украинское мужское население приговорено, причем даже не своими властями, а американцами, заявил политолог и международный эксперт Владимир Карасев. Подтверждением тому служат заявления высших политических и военных чинов США «о поддержке Киева до последнего украинца».

«Я это трактую таким образом, что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока все трудоспособное и физически здоровое мужское население не ляжет на поле боя», - пояснил эксперт в разговоре со «Звездой».

Он прокомментировал слова замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игоря Швайки о том, что те мужчины на Украине, которые не отслужат в ВСУ, в будущем не смогут взять кредит, защитить диссертацию или занять руководящую должность.

«Что имеет в виду Швайка: он понимает, что если закончатся боевые действия, к примеру капитуляцией, и что будет с такими как Швайке? Они понесут наказание и получат тюремные сроки на длительный временной отрезок. Поэтому, конечно же, им важно, чтобы украинцы продолжали умирать на поле боя, продлевая тем самым нахождение у власти таких людей как Швайка, Зеленский, Ермак, Кличко и других украинских политиков», - считает Карасев.

Офис Владимира Зеленского в ближайшее время предложит поправки в законодательство о снижении возраста призыва на Украине, писали местные СМИ. Изменения будут рассчитаны на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Представители прошлой и нынешней администраций США неоднократно заявляли, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст, поскольку ВСУ испытывают нехватку личного состава.

Всеобщая мобилизация запущена на Украине с февраля 2022 года. Весной 2023 ее ужесточили - тогда снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных, а всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь военный билет.

Мужчин призывного возраста на Украине в прямом смысле слова отлавливают прямо на улицах, в магазинах, на отдыхе, а теперь еще врываются в дома. Военкомов не останавливает ни белый билет, ни справка. Чтобы восполнить нехватку в рядах ВСУ, Верховная рада переписывает законы не в пользу призывников. Уже отменили отсрочку для студентов. Скоро ряды ВСУ пополнят инвалиды, носители ВИЧ, люди с клинически вылеченным туберкулезом, больные гепатитом, а также психически больные. Сами украинцы высказались резко против: поступают сотни обращений в социальных сетях от граждан с требованиями остановить беспредел.