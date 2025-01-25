Офис Владимира Зеленского в ближайшее время предложит поправки в законодательство о снижении возраста призыва на Украине, сообщает издание «Страна» со ссылкой на советника военного департамента ведомства Николая Щура. Изменения будут рассчитаны на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Ожидается, что Киев представит комплекс поправок в законодательство и указы президента, а также в документы разного уровня. Концепцию разработала рабочая группа из представителей Минобороны, генерального штаба и общественных организаций, рассказал Щур.

По его словам, речь идет о добровольном подписании контракта мужчинами от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. Щур отметил, что их планируют «поощрять, в том числе финансово».

Представители прошлой и нынешней администраций США неоднократно заявляли, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст, поскольку ВСУ испытывают нехватку личного состава. Об этом говорили и другие спонсоры Киева. Зеленский до сих пор отказывался это делать, ссылаясь на нехватку техники и оружия.

Служба внешней разведки России сообщала, что Киев все же готовится в ближайшее время снизить возраст мобилизации до 18 лет. В то же время при действующих законах около миллиона мужчин на Украине, годных к военной службе и находящихся на территории страны, избегают мобилизации, заявляла депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

На Украине с февраля 2022 года проходит всеобщая мобилизация. Весной 2023 года ее порядок ужесточили. Тогда призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных, а всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь военный билет.

15 января Зеленский подписал закон, который обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, включая студентов, проходить военную подготовку вместо срочной службы. Оппоненты киевского режима на Украине заявляли, что это позволит властям проводить скрытую мобилизацию без ограничений по возрасту призыва. Для отправки на фронт достаточно будет согласия человека, который уже считается обученным и принесшим присягу.