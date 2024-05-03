В ВСУ будут призывать больных ВИЧ, раком и умственно отсталых

Опубликован приказ Минобороны Украины с перечнем заболеваний, по которым будут признавать годными к военной службе. Он отменяет понятие «ограниченно пригодный». Теперь в ВСУ смогут отправлять больных ВИЧ и раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.

От мобилизации и призыва освободят больных туберкулезом на активной стадии заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани. В части обеспечения могут забрать тех, у кого клинически излеченный туберкулез. Полностью пригодными признают призывников с «остаточными явлениями» после излеченного туберкулеза.

Из ВИЧ-инфицированных признаются непригодными те, у кого вирус прогрессирует. Другие носители могут служить в тыловых частях, а бессимптомные признаются полностью пригодными к службе.

При злокачественных опухолях полностью пригодными признаются люди с заболеванием в стадии стойкой ремиссии. На службу в тыл могут отправить прооперировавших первичную опухоль или если она медленно прогрессирует.

Онкологических больных снимут с учета, если они неоперабельные, у них есть метастазы или опухоль быстро прогрессирует. Полностью пригодными признают тех, у кого рак в стадии стойкой ремиссии.

Для службы в тылу могут призвать людей с легкими психическими расстройствами, при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта, с умственной отсталостью легкой степени.