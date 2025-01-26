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Маск призвал бороться за «великое будущее» Германии на митинге АдГ

Одновременно с этим по Германии прошли акции протеста против АдГ, Фридриха Мерца, Трампа и Маска, на улицы вышли около 100 тысяч человек.
Елизавета Кондрикова 2025-01-26 01:25:50
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa Globallokpress

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступив по видеосвязи на предвыборном мероприятии партии и заявив, что АдГ - лучший вариант для страны. Его слова приводит издание Die Welt.

«Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы... Боритесь за великое будущее Германии», - сказал Маск.

Он добавил, что от выборов в ФРГ зависит будущее всего мира. При этом Маск негативно высказался о действующем правительстве страны, заявив, что то «не заботится о благополучии» немецкого народа и обвинив в агрессивном подавлении свободы слова.

Лидер АдГ Алис Вайгель поблагодарила Маска и выразила признательность администрации президента США Дональда Трампа словами «Сделаем Германию снова великой».

Вместе с этим вечером в субботу, 25 января, в ФРГ прошли акции протеста против «Альтернативы для Германии», Фридриха Мерца, Дональда Трампа и Илона Маска. На улицы вышли около 100 тысяч человек.

Напомним, парламентские выборы в стране состоятся 23 февраля.

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