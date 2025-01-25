В Германии прошла 100-тысячная акция против АдГ, Трампа и Маска

В Германии в субботу вечером на улицы городов вышли около 100 тысяч человек, чтобы выразить протест против правых, пишет Bild.

Люди протестовали против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска.

В Берлине состоялась самая крупная демонстрация. Ее участники выразили солидарность «морем огоньков». Демонстранты собрались перед Бранденбургскими воротами. Митингующие, в частности, использовали лозунг «Не позволяйте Мерцу стать немецким Трампом».

Акция в Кельне, по данным полиции, собрала более 20 тысяч человек. Под девизом «В Кельне за демократию» участники прошли маршем по городу с плакатами и транспарантами. Многие несли свечи как «символ света против тьмы ненависти и подстрекательства».

Протесты прошли в Галле-ан-дер-Заале, где АдГ праздновала начало своей кампании. Там вышли на улицы больше 9 тысяч демонстрантов.

Около 3 тысяч человек собрались в Ашаффенбурге. В среду в местном парке Шёнталь беженец из Афганистана напал на детей с ножом. Погибли двухлетний ребенок и мужчина, который хотел защитить детей.

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» по опросам занимает второе место меньше чем за месяц до досрочных выборов в ФРГ. Лидирует блок Мерца, а третьей идет Социал-демократическая партия Германии нынешнего канцлера Олафа Шольца.

«Альтернатива для Германии» выступает против военной помощи Украине и собирается запустить уцелевшую ветку «Северного потока - 2».