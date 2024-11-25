NYT: мигранты в США начали готовиться к массовой высылке при Трампе

Иностранные граждане в США активно готовятся к массовой депортации, которую обещал провести новый президент Дональд Трамп сразу же после возвращения в Белый дом 20 января. Об этом пишет New York Times.

Трамп пообещал ввести режим чрезвычайного положения и задействовать военных для высылки нелегальных мигрантов. И теперь иностранцы обрывают телефоны линии иммиграционных адвокатов и толпятся на информационных встречах, организованных некоммерческими организациями.

Люди с грин-картами хотят стать гражданами как можно скорее. Люди с нестабильным правовым статусом или те, кто въехал в страну нелегально, спешат подать заявление на получение убежища. Это согласно действующим протоколам защитит их от депортации. Люди, состоящие в отношениях с гражданами США, быстро вступают в брак, что дает им право подать заявление на получение грин-карты.

В 2022 году, по последним имеющимся данным, число нелегальных мигрантов в США оценивалось в 11,3 миллиона.

Избиратели обеих партий были разочарованы хаосом на границе при президенте Байдене. Трамп вел кампанию, обещая массовые депортации. Согласно анализу Института миграционной политики, он депортировал около 1,5 миллионов человек в течение своего первого срока. Но и Байден выслал примерно столько же. А Обама выслал 3 миллиона человек в течение своего первого срока.

Однако с 1950-х годов Соединенные Штаты не пытались массово депортировать людей и ранее не создавали обширный аппарат содержания под стражей для содействия высылке.

Ранее стало известно, что Трамп намерен сделать ответственным за охрану границ бывшего директора иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.