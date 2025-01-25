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Постпред Израиля в ООН: БАПОР прекратит деятельность до 30 января

Ранее Израиль бездоказательно обвинял БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС.
Ян Брацкий 2025-01-25 03:42:44
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Global Look Press

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить свою деятельность в Иерусалиме и освободить занимаемые помещения. С таким заявлением выступил постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Дадон.

«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», - цитирует постпреда Израиля РИА Новости.

Осенью прошлого года депутаты израильского парламента запретили деятельность БАПОР и отозвали иммунитет и привилегия у данной структуры. О прекращении сотрудничества с БАПОР Тель-Авив уведомил ООН.

Российский МИД назвал это решение Израиля нарушением международного права. В ведомстве подчеркнули, что данный шаг противоречит условиям приема Израиля в ООН.

Подобные действия на Смоленской площади расценили как очередную форму коллективного наказания палестинцев. Ранее Израиль бездоказательно обвинял БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС.

#ООН #Израиль #беженцы #палестина #БАПОР
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