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Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль решил прекратить взаимодействие с Ближневосточным агентством ООН по помощи беженцам из-за бездействия со стороны всемирной организации.
Марина Крижановская 2024-11-04 07:46:43
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apa images Globallookpress

Постоянный представитель Государства Израиль при ООН Дани Данон заявил, что его страна официально уведомила Генеральную ассамблею о прекращении сотрудничества с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Данон отметил, что, приняв соответствующий закон, Израиль сообщил об этом главе ГА ООН Филемону Янгу. Об этом израильский дипломат написал в социальной сети Х.

«После принятия закона о БАПОР Государство Израиль официально уведомило президента Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с этой организацией. <...> Государство Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с организациями, которые служат терроризму, направленному против нас», - заверил Данон.

Он добавил, что в ООН представлялись многочисленные свидетельства того, что радикальное палестинское движение ХАМАС захватили БАПОР, но, по словам постпреда Израиля, всемирная организация ничего не сделала для изменения реального положения дел.

Как стало известно 28 октября, израильский парламент (Кнессет) запретил работу БАПОР и возможность иметь представительства, оказывать услуги и вести деятельность на территории еврейского государства. За его принятие высказались 92 депутата, против - только десять.

На следующий день глава ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедрос Адханом Гебрейесус негативно отреагировал на решение Израиля, и сказал, что запрет БАПОР повлечет разрушительные последствия.

#ООН #Ближний Восток #Израиль #ХАМАС #БАПОР #постпред Израиля #Дани Данон
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