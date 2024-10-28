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Кнессет запретил работу агентства ООН по помощи палестинским беженцам

БАПОР запрещено иметь представительства, оказывать услуги и вести прямо или косвенно деятельность на территории Израиля.
Ирина Егорова 2024-10-28 23:30:33
© Фото: Thomas Imophotothek, Global Look Press

Во втором и третьем чтении кнессет утвердил закон, запрещающий деятельность БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, англ. UNRWA) на территории Израиля. Об этом сообщает радиостанция Kan.

За принятие закона отдали свой голос 92 депутата, 10 высказались против. Теперь БАПОР запрещается иметь представительства, оказывать услуги и вести деятельность на израильской территории.

Проект закона был предложен в начале октября в связи с доказательствами участия сотрудников организации в массовых убийствах атаки 7 октября 2023 года.

Ранее Израиль предложил ООН расформировать БАПОР и передать его полномочия другому органу. Израильские власти подозревают некоторых сотрудников БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС. По версии Тель-Авива, представители организации похищали людей, передавали оружие и даже совершали массовые убийства израильских поселенцев.

БАПОР финансируется за счет добровольных взносов стран-участниц ООН. 16 стран прекратили финансирование БАПОР на общую сумму 450 миллионов долларов. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини считает, что прекращение финансирования организации осложнит обстановку с международным миром и безопасностью.

#ООН #Израиль #атака #ХАМАС #обвинения #Сотрудники #кнессет #БАПОР
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