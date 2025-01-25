Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ

Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу - продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва», - говорится в документе.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Она рассказала о том, что режиссер давно страдал от проблем с сердцем и попросила подписчиков в своих социальных сетях помолиться за него.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления, назвав телеведущего своим другом.