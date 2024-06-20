В Рафахе израильская армия уничтожила более 70% построек

Армия Израиля в результате атак разрушила более 70% инфраструктуры в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы муниципалитета Рафаха Ахмеда аль-Суфи.

«Израильскими ударами разрушено более 70% сооружений инфраструктуры в Рафахе на юге сектора Газа», - приводит Интерфакс слова представителя местной администрации .

Власти Рафаха также обвинили ЦАХАЛ в постоянных ударах по лагерю беженцев. Как заявил Ахмед аль-Суфи, в городе разрушены жилые кварталы.

Ранее Израиль объявил о намерении установить контроль над Рафахом за две недели. Издание The Jerusalem Post сообщило о двух полностью расформированных батальонах ХАМАС из четырех в городе на юге сектора Газа. Уточняется, что два других батальона значительно потеряли силу.