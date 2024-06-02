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Сенатор США Сандерс назвал Нетаньяху военным преступником

Сенатор подчеркнул, что Нетаньяху не следовало приглашать выступить перед Конгрессом США, и пообещал бойкотировать заседание.
Елизавета Кондрикова 2024-06-02 01:18:00
© Фото: IMAGO, Kira Hofmann Globallookpress

Американский сенатор Берни Сандерс поддержал запрос Международного уголовного суда в Гааге (МУС) на выдачу ордера для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сенатор назвал премьера военным преступником, и призвал не приглашать его на заседания Конгресса.

«МУС добивается выдачи ордера на арест Нетяньяху и Яхьи Синвара, лидера ХАМАС. МУС прав. Они оба причастны к очевидным и вопиющим нарушениям международного права», - написал Сандерс в социальной сети X.

По его словам, несмотря на то, что Израиль имел право защищаться после атаки ХАМАС  7 октября, страна не должна была «объявлять войну» всему палестинскому народу. Политик также указал на то, что Тель-Авив блокирует доступ гуманитарных грузов в регион, что является нарушением международного права.

Напомним, ранее Нетаньяху получил приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США. Накануне он согласился с предложением и заявил, что рад возможности рассказать о «справедливой войне», которую ведет Израиль. 

На этой неделе Нетаньяху встречает сильную критику со стороны как представителей международного сообщества, так и своих союзников после смертельного удара по лагерю беженцев в Рафахе на юге Газы. Жертвами атаки стали более 40 человек, в основном женщины и дети. Сообщается, что из-за удара загорелись палатки беженцев, и люди сгорали в огне заживо.

#сша #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #Берни Сандерс #МУС #ордер на арест
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