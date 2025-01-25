Сийярто назвал Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал польского премьер-министра Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает RT со ссылкой на соцсети Сийярто.

По словам министра иностранных дел Венгрии, страна не готова платить за «чужие войны». Также в государстве не позволят, чтобы кто-то ставил под угрозу безопасность их энергоснабжения.

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия для него и других политиков страны на первом месте.

Под своим постом Сийярто прикрепил фотографию Дональда Туска, чтобы не было сомнений, что «агент Сороса» относится именно к нему.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана «западной демократией».

Напомним, Дональд Туск пригрозил Виктору Орбану «последствиями», если тот заблокирует очередные антироссийские санкции.