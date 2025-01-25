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Захарова назвала «западной демократией» угрозы Туска в адрес Орбана

Туск пригрозил Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции.
Виктория Бокий 2025-01-25 21:02:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, если тот заблокирует очередные санкции против России.

«А потому что такая западная демократия», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции с России. По его словам, продолжение политики санкций - это плохая новость для ЕС.

На своей странице в социальной сети он написал, что из-за веденных антироссийских санкций Евросоюз достиг только одной цели – уничтожил конкурентоспособность европейской экономики.

#Мария Захарова #санкции #МИД РФ #Виктор Орбан #Дональд Туск
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