Захарова назвала «западной демократией» угрозы Туска в адрес Орбана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, если тот заблокирует очередные санкции против России.

«А потому что такая западная демократия», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции с России. По его словам, продолжение политики санкций - это плохая новость для ЕС.

На своей странице в социальной сети он написал, что из-за веденных антироссийских санкций Евросоюз достиг только одной цели – уничтожил конкурентоспособность европейской экономики.