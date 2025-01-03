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СВР: Киев в ближайшее время снизит возраст мобилизации до 18 лет

Такое указание на днях пришло из Вашингтона.
Сергей Лебедев 2025-01-03 09:59:54
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В ближайшее время на Украине намерены снизить возраст мобилизации до 18 лет. Об этом в пятницу рассказали в Службе внешней разведки России. По имеющимся данным, на днях Соединенные Штатах потребовали срочно начать набор в ВСУ более молодого мужского населения.

«Соответствующее решение в Киеве подготовлено и будет принято в ближайшее время», - отметили в СВР РФ.

Также по данным российской разведки, страны Восточной Европы уже негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев после того, как снизят возраст мобилизации.

Напомним, месяц назад государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украине нужно принять сложные решения по мобилизации. Он отметил необходимость вовлечения в боевые действия людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Позже представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил о готовности США и союзников экипировать, вооружить и обучить всех новобранцев ВСУ, если снизят возраст призыва по мобилизации.

#в стране и мире #разведка #Украина #сша #Киев #свр #мобилизация
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