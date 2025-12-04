Путин назвал уникальными отношения между РФ и Индией

Характер отношений между Россией и Индией можно описать как уникальный. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер», - подчеркнул он в интервью India Today.

Глава государства напомнил, что его также связывают дружеские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым у него запланирована встреча. Кроме того, Путин подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Нью-Дели идет по многим направлениям.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию.