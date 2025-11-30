МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин дал интервью индийскому телеканалу накануне визита в страну

Беседу с российским лидером назвали важнейшим мировым эксклюзивом.
Константин Коковешников Константин Денисов 03-12-2025 21:32
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин дал интервью индийскому телеканалу India Today накануне визита в эту страну. Кадры показал сам вещатель.

«Это важнейший мировой эксклюзив... и в данный момент это интервью идет в Кремле», - сказала ведущая.

Напомним, российский лидер отправится с визитом в Индию 4 декабря и проведет там два дня. Глава государства встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Российский лидер планирует прибыть в Индию вечером 4 декабря. В ходе визита стороны подпишут несколько важных документов

