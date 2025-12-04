Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Белоусов прибыл с рабочим визитом в Республику Индию. Глава российского оборонного ведомства примет участие в 22-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что планируется подведение итогов совместной работы за прошедший период и определение перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят вопросы текущей глобальной и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибудет в Индию вечером 4 декабря. Ожидается, что российский лидер проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.