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Стая бродячих псов насмерть загрызла женщину в Новосибирской области

Женщина скончалась на месте от рваных ран головы и тела. Возбуждено уголовное дело.
Ирина Егорова 2025-01-24 09:53:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском. От полученных рваных ран головы и тела пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что трагедия произошла днем 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Теперь следствие должно установить ответственных лиц за отлов безнадзорных животных на данной территории.

В России регулярно происходят нападения собак на людей на улицах. Например, в ноябре в Сочи беспризорные животные покусали подростков. А в Карелии бездомные собаки напали на 13-летнюю школьницу.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.

#Новосибирская область #нападение #Уголовное дело #собаки #следствие #раны #бродячие псы
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