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Аэропорт Уфы временно приостановил работу

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Ирина Егорова 2025-01-24 07:51:40
© Фото: Владимир Песня, Фотохост БРИКС/ШОС, РИА Новости

Утром 24 января международный аэропорт Уфы имени Мустая Карима временно приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из-за соображений безопасности. Об этом передает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Там напомнили, что обеспечение безопасной работы воздушной гавани - это главный приоритет для сотрудников аэропорта.

Причины введенных ограничений не называются.

Воздушные гавани Казани, Нижнекамска, Саратова, Пензы и Самары сегодня также были закрыты на некоторое время. Ночью приостанавливалась работа столичных аэропортов - Домодедово, Внуково и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы. 

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