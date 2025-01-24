Аэропорт Уфы временно приостановил работу

Утром 24 января международный аэропорт Уфы имени Мустая Карима временно приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из-за соображений безопасности. Об этом передает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Там напомнили, что обеспечение безопасной работы воздушной гавани - это главный приоритет для сотрудников аэропорта.

Причины введенных ограничений не называются.

Воздушные гавани Казани, Нижнекамска, Саратова, Пензы и Самары сегодня также были закрыты на некоторое время. Ночью приостанавливалась работа столичных аэропортов - Домодедово, Внуково и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы.