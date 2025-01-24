В аэропортах Казани, Пензы и трех других городов РФ ввели ограничения

Временно закрыты для приема и отправления рейсов аэропорты Казани и некоторых других российских городов, сообщили в Росавиации. Об ограничениях стало известно в 05:05 по московскому времени.

Речь идет о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Саратова, Пензы и Самары, написал представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram. Ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - добавил Кореняко.

Ранее ограничения вводили в столичных аэропортах, они вновь заработали в штатном режиме спустя примерно два часа. В результате шесть воздушных суден ушли на запасные аэропорты, сообщили в пресс-службе Росавиации.