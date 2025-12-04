МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп потратил два часа на звонки в ЕС после саммита на Аляске

По возвращении в Вашингтон с Аляски в августе Трамп увидел, что в Европе уже утро и решил безотлагательно созвониться с лидерами ЕС и с Зеленским.
Марина Крижановская 04-12-2025 05:58
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Globallookpress

После завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на военной базе в штате Аляска, Дональд Трамп решил продолжить деловую работу и созвониться с Европой. Как рассказал министр финансов США Скотт Бессент, несмотря на длительные перелеты, переговоры и усталость всей его команды, американский президент потратил еще два часа на созвон с европейскими лидерами.

В интервью телеканалу Fox News Бессент уточнил: увидев, что в Европе уже утро, хозяин Белого дома решил начать серию звонков. Все это время члены американской делегации провели на взлетно-посадочной полосе объединенной базы Эндрюс Морской авиации США юго-восточнее Вашингтона.

«Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелет туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета - секретарь Марко Рубио, секретарь Говард Лютник и я - были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "Давайте начнем звонить и позвоним европейским лидерам"», - привел министр финансов подробности августовских событий.

Напомним, саммит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялся 15 августа. И российская, и американская стороны его высоко оценили, обсудив украинский конфликт и пути его завершения. Во время совместной-пресс-конференции президент Путин выразил надежду, что в следующий раз их встреча будет на территории РФ в Москве.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #телефонный разговор #скотт бессент #Саммит на Аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 