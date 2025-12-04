Трамп потратил два часа на звонки в ЕС после саммита на Аляске

После завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на военной базе в штате Аляска, Дональд Трамп решил продолжить деловую работу и созвониться с Европой. Как рассказал министр финансов США Скотт Бессент, несмотря на длительные перелеты, переговоры и усталость всей его команды, американский президент потратил еще два часа на созвон с европейскими лидерами.

В интервью телеканалу Fox News Бессент уточнил: увидев, что в Европе уже утро, хозяин Белого дома решил начать серию звонков. Все это время члены американской делегации провели на взлетно-посадочной полосе объединенной базы Эндрюс Морской авиации США юго-восточнее Вашингтона.

«Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелет туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета - секретарь Марко Рубио, секретарь Говард Лютник и я - были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "Давайте начнем звонить и позвоним европейским лидерам"», - привел министр финансов подробности августовских событий.

Напомним, саммит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялся 15 августа. И российская, и американская стороны его высоко оценили, обсудив украинский конфликт и пути его завершения. Во время совместной-пресс-конференции президент Путин выразил надежду, что в следующий раз их встреча будет на территории РФ в Москве.