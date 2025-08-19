МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: у Трампа есть приглашение посетить Россию

Президент России подтвердил это приглашение в ходе саммита на Аляске.
Лиза Губина 2025-08-19 14:40:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

У президента США Дональда Трампа есть приглашение посетить Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский лидер Владимир Путин подтвердил это в ходе саммита на Аляске, подчеркнул министр иностранных дел.

«Президент США Д. Трамп, если правильно помню, сказал, что это очень интересно. Интересно будет всем», - сказал Лавров.

Он также отметил, что американская администрация действительно хочет достичь долгосрочного и устойчивого результата в вопросе мирного урегулирования на Украине. В это же время европейские лидеры призывают «давить» на нашу страну санкциями, обратил внимание Лавров.

Напомним, накануне состоялась совместная встреча американского президента с Владимиром Зеленским и главами европейских стран. Она прошла спустя пару дней после встречи Путина и Трампа на Аляске. По итогам саммита российский лидер отметил, что разговор с американской стороной приближает к нужным решениям по конфликту на Украине.

#Россия #Сергей Лавров #Дональд Трамп #приглашение #Саммит на Аляске
