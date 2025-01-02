Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck связан с фейерверком или бомбой

Основатель Tesla Илон Маск отреагировал на взрыв произведенного его компанией электромобиля Cybertruck. Согласно предварительным данным, детонация электропикапа произошла из-за перевозимых в нем фейерверков, также допускается наличие бомбы. Инцидент не связан с самим автомобилем, добавил Маск.

«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся его телеметрия была положительной на момент взрыва», - привел он данные он в своей социальной сети Х.com.

По словам предпринимателя, этот случай первый, и ничего подобного прежде в истории его компании не было. Он заверил, что вся старшая команда электромобильной компании в настоящее время занимается расследованием этого вопроса. Маск пообещал, что будет опубликована более подробная информация, как только ситуация прояснится.

Напомним, инцидент произошел 1 января у башни избранного президента США Дональда Трампа Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате ЧП погиб один человек и минимум семь пострадали.