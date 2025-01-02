Полиция Лас-Вегаса сообщила о канистрах с бензином в пикапе Cybertruck

Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил новые данные о взрыве пикапа Cybertruck у здания отеля Trump International Hotel. По словам шерифа, полиция обнаружила в машине канистры с бензином и пиротехнику.

«В задней части автомобиля можно увидеть улики, это канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники», - цитирует его ТАСС.

Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался в среду 1 января. Из-за взрыва один человек погиб, еще семь пострадали. По имеющимся данным, неизвестный привел в действие взрывное устройство, в результате чего автомобиль разлетелся на осколки, и его части попали в мимо проходящих людей. Команда основателя компании Tesla Илона Маска подтвердила, что инцидент не связан с самим автомобилем.