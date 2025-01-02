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Полиция Лас-Вегаса сообщила о канистрах с бензином в пикапе Cybertruck

Машина взорвалась в среду 1 января у отеля в Лас-Вегасе, в результате инцидента погиб один человек.
Анастасия Бобылева 2025-01-02 04:31:38
© Фото: MosteMaster365 X,com

Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил новые данные о взрыве пикапа Cybertruck у здания отеля Trump International Hotel. По словам шерифа, полиция обнаружила в машине канистры с бензином и пиротехнику.

«В задней части автомобиля можно увидеть улики, это канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники», - цитирует его ТАСС.

Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался в среду 1 января. Из-за взрыва один человек погиб, еще семь пострадали. По имеющимся данным, неизвестный привел в действие взрывное устройство, в результате чего автомобиль разлетелся на осколки, и его части попали в мимо проходящих людей. Команда основателя компании Tesla Илона Маска подтвердила, что инцидент не связан с самим автомобилем.

#в стране и мире #взрыв #Лас-Вегас #Tesla Cybertruck
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