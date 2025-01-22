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Трамп призвал Россию договориться с Украиной, пригрозив санкциями

Американский президент заверил, что он не хочет навредить России.
Владимир Рубанов 2025-01-22 19:17:15
© Фото: IMAGO Aaron Schwartz Pool via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал Россию «заключить сделку» по урегулированию на Украине, заявив, что иначе «у него не останется выбора», кроме как ввести новые санкции. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пригрозил также «ввести высокие налоги и тарифы на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам».

Американский президент заверил, что он не хочет навредить России.

«Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным - и это несмотря на то, что радикальные левые утверждают: "Россия, Россия, Россия" (заявляют о связях Трампа с Москвой - прим. Ред.)», - написал Трамп.

Он добавил, что «Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну», а теперь экономика России «терпит крах», и что он собирается оказать Москве «очень большую услугу».

«Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она станет только хуже», - написал американский лидер.

Трамп традиционно добавил, что украинский кризис на Украине никогда не случился бы, если бы он был президентом. По его словам, конфликт можно завершить «легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше».

Президент России Владимир Путин 20 января заявил, что открыт для диалога с новой администрацией США по конфликту на Украине. Он добавил, что для урегулирования самое важное - устранить первопричины кризиса.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет бороться за интересы России и российского народа и что в этом состоит цель и смысл проведения специальной военной операции.

#Украина #сша #Дональд Трамп #санкции #Владимир Путин #переговоры #урегулирование
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