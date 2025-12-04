Трамп сообщил, что в разговоре с Мадуро донес ему «пару вещей»

Американский и венесуэльский лидеры провели разговор, во время которой Дональд Трамп сообщил Николасу Мадуро «пару вещей». По словам Трампа, эта беседа была короткой. В то же время не уточняется, когда именно она состоялась, по какому поводу и что конкретно обсуждали президенты США и Венесуэлы. Трамп заявил, что посмотрит, что получится из этого разговора.

Прежде американский лидер предупредил, что может быть атакована любая страна, которая занимается контрабандой наркотиков в США.

«Любой, кто этим занимается и продает это в нашей стране, подвергнется нападкам», - заявил он журналистам. его цитирует агентство Reuters.

Вместе с тем глава Белого дома повторил, что в скором времени Штаты начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке, а именно по объектам наркокартелей.

Напряженность на Американском континенте началась этой осенью, когда военные США стали атаковать венесуэльские катера и суда под эгидой борьбы с наркоторговцами. С тех пор ситуация только ухудшалась: армия Венесуэлы приведена в боеготовность, Николас Мадуро заявил, что может уйти в отставку через 18 месяцев, а Трамп выделил ему на это неделю.