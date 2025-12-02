МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил о намерениях наносить удары по «наркоторговцам» на суше

Американский президент назвал своих оппонентов «плохишами».
Тимур Юсупов 02-12-2025 22:45
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в ближайшем будущем Штаты будут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке, где находятся подозреваемые в причастности к наркоторговле. По словам политика, Америке известны маршруты их перемещений.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже - это намного проще. И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши», - заявил Трамп на заседании кабинета министров.

В последнее время отношения США и Венесуэлы, которую Вашингтон обвиняет в торговле наркотиками, достигли критического уровня. Недавно президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над страной-оппонентом, а после в СМИ появились слухи о том, что в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро американский лидер и вовсе потребовал от него покинуть свой пост.

#в стране и мире #сша #Трамп #венесуэла #Наркоторговля #наркокартели #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 