Трамп заявил о намерениях наносить удары по «наркоторговцам» на суше

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в ближайшем будущем Штаты будут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке, где находятся подозреваемые в причастности к наркоторговле. По словам политика, Америке известны маршруты их перемещений.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже - это намного проще. И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши», - заявил Трамп на заседании кабинета министров.

В последнее время отношения США и Венесуэлы, которую Вашингтон обвиняет в торговле наркотиками, достигли критического уровня. Недавно президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над страной-оппонентом, а после в СМИ появились слухи о том, что в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро американский лидер и вовсе потребовал от него покинуть свой пост.