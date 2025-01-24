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Путин наградил погибшего в ДНР военкора Мартемьянова орденом Мужества

Российский лидер отметил мужество, отвагу и самоотверженность военкора, проявленные при исполнении профессионального долга.
Виктория Бокий 2025-01-24 21:27:21
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова , погибшего в ДНР. Об этом говорится в соответствующем документе на официальном портале правовой информации.

Мартемьянов награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Четвертого января Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника по машине на трассе Донецк - Горловка. Также во время удара украинских боевиков по гражданской машине пострадали еще четыре сотрудника средств массовой информации.

Последние кадры с Александром Мартемьяновым попали в распоряжение «Звезды». Они сняты 4 января - тем же вечером журналист трагически погиб в ДНР.

Восьмого января состоялись похороны военкора. Его похоронили на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море».

#награда #ДНР #Орден мужества #орден #военкор #Александр Мартемьянов
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