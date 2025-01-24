Путин наградил погибшего в ДНР военкора Мартемьянова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова , погибшего в ДНР. Об этом говорится в соответствующем документе на официальном портале правовой информации.

Мартемьянов награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Четвертого января Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника по машине на трассе Донецк - Горловка. Также во время удара украинских боевиков по гражданской машине пострадали еще четыре сотрудника средств массовой информации.

Последние кадры с Александром Мартемьяновым попали в распоряжение «Звезды». Они сняты 4 января - тем же вечером журналист трагически погиб в ДНР.

Восьмого января состоялись похороны военкора. Его похоронили на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море».