В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Мартемьяновым

Сегодня в Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Журналиста похоронили на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море».
Проводить Александра в последний путь пришли его родные, близкие, друзья и коллеги. Люди принесли цветы и венки к могиле корреспондента.
Напомним, журналист погиб 4 января во время удара украинского беспилотника по машине на трассе Донецк-Горловка. Александр Мартемьянов сидел на переднем пассажирском сиденье и получил ранение в голову. Также пострадали еще пять журналистов.
По факту трагедии Следственный комитет России завел уголовное дело. В данный момент устанавливаются причастные к гибели корреспондента.
Редакция телеканал «Звезда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.
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