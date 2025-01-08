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В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Мартемьяновым

Журналист погиб от украинского FPV-дрона, который ударил прямо в его машину.
2025-01-08 13:34:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Журналиста похоронили на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море».

Проводить Александра в последний путь пришли его родные, близкие, друзья и коллеги. Люди принесли цветы и венки к могиле корреспондента.

Напомним, журналист погиб 4 января во время удара украинского беспилотника по машине на трассе Донецк-Горловка. Александр Мартемьянов сидел на переднем пассажирском сиденье и получил ранение в голову. Также пострадали еще пять журналистов.

По факту трагедии Следственный комитет России завел уголовное дело. В данный момент устанавливаются причастные к гибели корреспондента.

Редакция телеканал «Звезда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.

#Донецк #прощание #похороны #Корреспондент #Александр Мартемьянов
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