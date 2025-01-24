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В сейме Польши назвали неизбежной перезагрузку отношений с Россией

Бизнес и политики на Западе ждут возможности восстановить отношения с Москвой, считает вице-спикер Кшиштоф Босак.
Владимир Рубанов 2025-01-24 18:57:58
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Перезагрузка отношений с Россией неизбежна, заявил вице-спикер польского парламента от партии националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что перезагрузка произойдет, несмотря на то что кто-то думает по-другому.

Босак назвал заявления об окончательном разрыве отношений между Западом и Москвой пропагандой. Он говорит, что весь бизнес и политики ждут возможности восстановить отношения с Россией.

Вице-спикер также уверен, что Варшава может стать более конкурентоспособной на рынке, если наладит связи с Москвой. Он добавил, что это выгодно для Польши, потому что страна покупает много газа.

В декабре 2024 года Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. Под них попали больше 2 000 человек и компаний.

Польские власти поддерживают Украину. Однако министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш признал, что в стране накапливается усталость от конфликта.

#в стране и мире #Украина #Польша #конфликт #Сейм #Международные отношения #вице-спикер
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