Перезагрузка отношений с Россией неизбежна, заявил вице-спикер польского парламента от партии националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что перезагрузка произойдет, несмотря на то что кто-то думает по-другому.

Босак назвал заявления об окончательном разрыве отношений между Западом и Москвой пропагандой. Он говорит, что весь бизнес и политики ждут возможности восстановить отношения с Россией.

Вице-спикер также уверен, что Варшава может стать более конкурентоспособной на рынке, если наладит связи с Москвой. Он добавил, что это выгодно для Польши, потому что страна покупает много газа.

В декабре 2024 года Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. Под них попали больше 2 000 человек и компаний.

Польские власти поддерживают Украину. Однако министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш признал, что в стране накапливается усталость от конфликта.