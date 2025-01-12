Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране накапливается усталость от украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях», - приводит слова главы МО Польши RT.

Ранее глава военного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что министров обороны стран НАТО огорчила ситуация на Украине. Также он повторил, что Украины не будет в ЕС и НАТО до тех пор, пока жертвы Волынской резни не будут эксгумированы и достойно захоронены.

В разговоре со «Звездой» политолог Николай Сорокин назвал три причины, почему Польша отказывается от Украины. Одна из причин - в Варшаве понимают, что Украина проигрывает конфликт, а вписываться за проигрывающую сторону никто не хочет.