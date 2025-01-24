Путин: кризиса на Украине могло не быть с Трампом на посту президента

Президент России Владимир Путин отметил заявления, которые сделал глава Белого дома Дональд Трамп об урегулировании украинского кризиса.

В частности, глава государства согласился с тем, что если бы Трамп оставался у власти и «у него в 2020 году не украли победу», то украинского кризиса могло не быть.

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, сказал Путин.

«Прежняя администрация США от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, но и прагматические отношения», - отметил российский лидер.

При этом известно, что в свой первый срок Трамп ввел самое большое на тот момент количество санкций против России, добавил глава государства. Следующий президент США Джо Байден подхватил эстафету и объявил еще больше экономических ограничений, которые нанесли серьезный урон самим Соединенным Штатам, напомнил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию «заключить сделку» по урегулированию на Украине. Глава Белого дома добавил, что иначе «у него не останется выбора», кроме как ввести новые санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим сказал, что в Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа.