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В Кремле назвали «хорошим шагом вперед» решение ФИДЕ по поводу россиян

Россия продолжит «терпеливую работу», чтобы вернуть спортсменов в международные соревнования, сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2025-01-24 17:20:24
© Фото: Richard Tsong-Taatarii, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о допуске российских юниоров до 18 лет к участию в командных международных турнирах. Он назвал это решение хорошим шагом вперед.

«Это хороший шаг вперед. Нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в соревнованиях и повышать уровень мастерства», - сказал Песков.

Россия продолжит «терпеливую работу», чтобы обеспечить возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях, добавил представитель Кремля.

ФИДЕ 24 января объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе.

Возможность участия в шахматных турнирах ограничена для российских и белорусских шахматистов с февраля 2022 года. Спортсмены выступают в личных соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

Россияне будут участвовать в командных турнирах после решения ФИДЕ, заявил «Звезде» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он призвал федерацию снять остальные ограничения.

#Спорт #шахматы #санкции #Дмитрий Песков #ФИДЕ #команды #турниры #международные соревнования
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