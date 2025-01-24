В Кремле назвали «хорошим шагом вперед» решение ФИДЕ по поводу россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о допуске российских юниоров до 18 лет к участию в командных международных турнирах. Он назвал это решение хорошим шагом вперед.

«Это хороший шаг вперед. Нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в соревнованиях и повышать уровень мастерства», - сказал Песков.

Россия продолжит «терпеливую работу», чтобы обеспечить возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях, добавил представитель Кремля.

ФИДЕ 24 января объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе.

Возможность участия в шахматных турнирах ограничена для российских и белорусских шахматистов с февраля 2022 года. Спортсмены выступают в личных соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

Россияне будут участвовать в командных турнирах после решения ФИДЕ, заявил «Звезде» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он призвал федерацию снять остальные ограничения.