ФИДЕ допустила россиян до 18 лет к командным соревнованиям

Шахматистов из России и Белоруссии допустили до участия в командных соревнованиях среди юношей до 18 лет в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении ФИДЕ.

Кроме того, международная федерация разрешила спортсменам с ограниченными возможностями здоровья выступать в командных турнирах.

Вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд заявил, что такое решение согласовано с МОК.

«Наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта», - сказал он.

Напомним, с начала 2022 года российских и белорусских шахматистов отстранили от участия в международных соревнованиях. Вскоре их допустили к индивидуальным турнирам, но только под нейтральным флагом.