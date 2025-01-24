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ФИДЕ допустила россиян до 18 лет к командным соревнованиям

Шахматисты смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Виктория Бокий 2025-01-24 14:29:00
© Фото: Ralf Ibing, firo Sportphoto, Global Look Press

Шахматистов из России и Белоруссии допустили до участия в командных соревнованиях среди юношей до 18 лет в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении ФИДЕ.

Кроме того, международная федерация разрешила спортсменам с ограниченными возможностями здоровья выступать в командных турнирах.

Вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд заявил, что такое решение согласовано с МОК.

«Наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта», - сказал он.

Напомним, с начала 2022 года российских и белорусских шахматистов отстранили от участия в международных соревнованиях. Вскоре их допустили к индивидуальным турнирам, но только под нейтральным флагом.  

#шахматы #МОК #Спортсмены #ФИДЕ #шахматисты
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