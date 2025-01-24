МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФШР назвали допуск шахматистов из РФ до 18 лет «половиной дела»

ФИДЕ пора снять и другие свои ограничения, заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Владимир Рубанов 2025-01-24 15:04:54
© Фото: ruchess.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россияне воспользуются разрешением ФИДЕ для юношей до 18 лет участвовать в соревнованиях в составе команд, заявил «Звезде» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Представлять свою страну в составе национальной команды - это мечта каждого нормального спортсмена, и не только в шахматах, а во всех видах спорта. Новость очень приятная, положительная», - сказал Ткачев.

По его словам, это решение российские шахматисты ждали в августе 2022 года на Генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском Ченнаи, а потом в сентябре 2024 года на генассамблее в Будапеште.

«Сегодня, 24 января, совет ФИДЕ наконец-то набрался решительности и принял это очевидное решение», - добавил исполнительный директор ФШР.

Однако ФИДЕ пока не отменила множество других своих наложенных на российскую команду ограничений, отметил Ткачев. В том числе о возможности выступать под российским флагом.

«Мы стараемся и делаем все возможные шаги, но надо понимать, что данное решение зависит только от совета ФИДЕ. Потому что именно совет ФИДЕ принял решение допустить в нейтральном статусе, принял решение о недопуске команд, и именно совет ФИДЕ и может это решение, свое же, отозвать. Половина дела сделана - осталось сделать еще один шаг, отменить свои же решения», - сказал исполнительный директор ФШР.

ФИДЕ сняла ограничение на выступления шахматистов из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет в командных соревнованиях. С 2022 года они могли участвовать только в личных турнирах. Другие ограничения сохраняются - спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.

#Спорт #шахматы #санкции #наш эксклюзив #ФИДЕ #федерация шахмат России #командные выступления
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 