В ФШР назвали допуск шахматистов из РФ до 18 лет «половиной дела»

Россияне воспользуются разрешением ФИДЕ для юношей до 18 лет участвовать в соревнованиях в составе команд, заявил «Звезде» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Представлять свою страну в составе национальной команды - это мечта каждого нормального спортсмена, и не только в шахматах, а во всех видах спорта. Новость очень приятная, положительная», - сказал Ткачев.

По его словам, это решение российские шахматисты ждали в августе 2022 года на Генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском Ченнаи, а потом в сентябре 2024 года на генассамблее в Будапеште.

«Сегодня, 24 января, совет ФИДЕ наконец-то набрался решительности и принял это очевидное решение», - добавил исполнительный директор ФШР.

Однако ФИДЕ пока не отменила множество других своих наложенных на российскую команду ограничений, отметил Ткачев. В том числе о возможности выступать под российским флагом.

«Мы стараемся и делаем все возможные шаги, но надо понимать, что данное решение зависит только от совета ФИДЕ. Потому что именно совет ФИДЕ принял решение допустить в нейтральном статусе, принял решение о недопуске команд, и именно совет ФИДЕ и может это решение, свое же, отозвать. Половина дела сделана - осталось сделать еще один шаг, отменить свои же решения», - сказал исполнительный директор ФШР.

ФИДЕ сняла ограничение на выступления шахматистов из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет в командных соревнованиях. С 2022 года они могли участвовать только в личных турнирах. Другие ограничения сохраняются - спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.