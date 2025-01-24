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ВКС РФ сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на пункт дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара самолетами ВКС РФ.
2025-01-24 16:56:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Самолеты ВКС РФ атаковали пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в районе Новодмитровки ДНР. Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе боевого вылета экипаж самолета сбросил на противника авиационную бомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Благодаря применению фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, цель была уничтожена прямым попаданием», - гласит подпись к видео.

На месте падения авиабомбы образуется взрыв, в небо поднимается столб дыма.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении личного состава ВСУ и украинской бронетехники. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, сбросив на противника бомбы с УМПК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #УМПК #ФАБ-1500
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