ВКС РФ сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на пункт дислокации ВСУ в ДНР

Самолеты ВКС РФ атаковали пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в районе Новодмитровки ДНР. Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе боевого вылета экипаж самолета сбросил на противника авиационную бомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Благодаря применению фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, цель была уничтожена прямым попаданием», - гласит подпись к видео.

На месте падения авиабомбы образуется взрыв, в небо поднимается столб дыма.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении личного состава ВСУ и украинской бронетехники. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, сбросив на противника бомбы с УМПК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.