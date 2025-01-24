Экипаж Су-34 нанес ночной удар по украинским боевикам в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава ВСУ и украинской бронетехнике. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиаудар нанесли в ночное время суток. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Цели находились в приграничном районе Курской области.

Как только экипаж получил от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей, самолет развернулся и благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ с боевиками в курском приграничье. В том случае летчики также применили авиабомбы с УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.