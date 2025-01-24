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Экипаж Су-34 нанес ночной удар по украинским боевикам в Курской области

В результате удара удалось уничтожить личный состав и военную технику ВСУ.
2025-01-24 15:00:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава ВСУ и украинской бронетехнике. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиаудар нанесли в ночное время суток. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Цели находились в приграничном районе Курской области. 

Как только экипаж получил от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей, самолет развернулся и благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ с боевиками в курском приграничье. В том случае летчики также применили авиабомбы с УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
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