Экипаж Су-34 нанес ночной удар по украинским боевикам в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава ВСУ и украинской бронетехнике. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.
Авиаудар нанесли в ночное время суток. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Цели находились в приграничном районе Курской области.
Как только экипаж получил от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей, самолет развернулся и благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ с боевиками в курском приграничье. В том случае летчики также применили авиабомбы с УМПК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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