Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, отмечено, что российские военнослужащие смогли уничтожить три украинских танка, в число которых вошел и один Abrams производства Соединенных Штатов. Также неприятель лишился пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей.

Из артиллерии враг потерял гаубицу М777, поставленную из США, и два миномета. Также противник лишился станции РЭБ, шести пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику, а также боевиков ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты по заранее заданным координатам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.