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ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

В списке других потерь противника - три танка, включая один Abrams американского производства.
2025-01-24 13:15:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, отмечено, что российские военнослужащие смогли уничтожить три украинских танка, в число которых вошел и один Abrams производства Соединенных Штатов. Также неприятель лишился пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей. 

Из артиллерии враг потерял гаубицу М777, поставленную из США, и два миномета. Также противник лишился станции РЭБ, шести пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику, а также боевиков ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты по заранее заданным координатам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #ВСУ #Украинские боевики #Потери врага #Курское направление
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