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МО РФ сообщило о поражении танка Abrams в курском приграничье

Вывести танк американского производства из строя удалось в районе деревни Викторовка в Курской области.
2025-01-24 12:45:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о выводе из строя украинского танка Abrams, поставленного Киеву из Соединенных Штатов. 

Отмечено, что поразить танк удалось в районе деревни Викторовка в приграничном районе Курской области.

При этом российское оборонное ведомство уточнило, что огневое поражение было произведено с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». В МО РФ заявили, что оператору удалось добиться прямого попадания. 

Ранее Минобороны России публиковало видео с уничтожением танка Abrams на шоссе в Курской области - тогда его засек и поразил российский расчет FPV-дронов. Танк вначале обездвижили, а потом добили.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танки #Курская область #спецоперация #Abrams #приграничье
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