МО РФ сообщило о поражении танка Abrams в курском приграничье

Минобороны России сообщило о выводе из строя украинского танка Abrams, поставленного Киеву из Соединенных Штатов.

Отмечено, что поразить танк удалось в районе деревни Викторовка в приграничном районе Курской области.

При этом российское оборонное ведомство уточнило, что огневое поражение было произведено с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». В МО РФ заявили, что оператору удалось добиться прямого попадания.

Ранее Минобороны России публиковало видео с уничтожением танка Abrams на шоссе в Курской области - тогда его засек и поразил российский расчет FPV-дронов. Танк вначале обездвижили, а потом добили.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.