Экипаж Ми-28НМ сжег бронетехнику ВСУ и боевиков в курском приграничье

Минобороны России сообщает о срыве ротации подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ, действовавший в составе смешанной тактической группы.

Летчики применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Они выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение украинской бронетехники и боевиков.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, которые нужны, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК неприятеля на случай, если боевики попробуют сбить вертолет.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-35М разнес на куски украинский опорный пункт в курском приграничье. Летчики так же, как и экипаж Ми-28НМ, использовали авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.