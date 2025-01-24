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Орбан: Венгрия потеряла из-за антироссийских санкций 19 млрд евро

Политик также озвучил три условия для продления ограничений со стороны Евросоюза.
Сергей Лебедев 2025-01-24 12:50:03
© Фото: Panama Pictures, Keystone Press Agency, Global Look Press

Из-за антироссийских санкций Европейского союза Венгрия уже потеряла около 19 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, лидеры объединения должны подумать, следует ли продолжать такую политику.

Политик добавил, что ограничения против РФ могут быть продлены только в том случае, если будет восстановлен транзит газа через Украину. Также Киев должен продолжить прокачку российской нефти и прекратить нападения на «Турецкий поток».

«Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа», - цитирует РИА Новости слова политика.

Напомним, на днях венгерский премьер-министр указал на то, что санкции против РФ не достигли своих целей и уничтожили конкурентоспособность экономики. Он призвал ЕС изменить позицию по этому вопросу.

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился 1 января. Это произошло из-за того, что киевский режим отказался продлить договор, заключенный в 2019 году. Его срок истек 31 декабря.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #санкции #газ #Венгрия #Виктор Орбан #транзит
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